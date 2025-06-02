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Двух подростков осудили за попытку сбыта почти 700 грамм наркотиков в Ижевске

Октябрьский райсуд Ижевска признал виновными двух 17-летних подростков в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Суд установил, что молодые люди планировали сбыть почти 700 г запрещенных средств через закладки.

Фото: «Яндекс Карты»

Фото: «Яндекс Карты»

Фигуранты признали свою вину. Суд назначил каждому наказание в виде 3,5 года лишения свободы в воспитательной колонии. Смягчающими обстоятельствами стали раскаяние, активное содействие следствию и несовершеннолетний возраст обвиняемых.

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