Двух подростков осудили за попытку сбыта почти 700 грамм наркотиков в Ижевске

Октябрьский райсуд Ижевска признал виновными двух 17-летних подростков в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Суд установил, что молодые люди планировали сбыть почти 700 г запрещенных средств через закладки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Яндекс Карты» Фото: «Яндекс Карты»

Фигуранты признали свою вину. Суд назначил каждому наказание в виде 3,5 года лишения свободы в воспитательной колонии. Смягчающими обстоятельствами стали раскаяние, активное содействие следствию и несовершеннолетний возраст обвиняемых.