Экс-менеджеру отделения Сбербанка подтвердили приговор за инсценировку разбоя

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции (4-й КСОЮ, Краснодар) отклонил жалобу бывшего менеджера отделения Сбербанка в Ростовской области Инны Бухтияровой, которая приговорена к 12 годам колонии за особо крупное мошенничество и разбой. О решении кассационной инстанции сообщает пресс-служба 4-го КСОЮ.

Виновными по делу также признаны Александра Пономарева, Максим Синяков, Мартин Арутюнян и Давид Нерсесян. Сообщники Инны Бухтияровой получили сроки лишения свободы от 9,5 лет до 13 лет.

Судом установлено, что Инна Бухтиярова, управляя персоналом допофиса Сбербанка в Аксайском районе, создала преступную группу, в которую вошла ее коллега, старший менеджер, а также несколько знакомых. Злоумышленники с января по март 2022 года проводили операции по фиктивному зачислению средств якобы от клиентов на подконтрольные банковские счета. При этом в кассу деньги не вносились. Таким способом у кредитного учреждения было похищено 30 млн руб.

В марте 2022 года похитители инсценировали ограбление офиса, чтобы скрыть недостачу. Одна из сообщниц злоумышленников открыла запасной вход, ее подельник ворвался в помещение, ударил сотрудницу банка и забрал из сейфа 25 тыс. руб.

Защита Инны Бухтияровой просила переквалифицировать обвинение на статью о растрате, но кассационный суд не нашел для этого оснований.

Анна Перова, Краснодар