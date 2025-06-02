На Дону в этом году планируют заложить не менее 100 гектаров виноградников

В Ростовской области в 2025 году планируют заложить около 100 гектаров новых виноградников. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в минсельхозе Ростовской области

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что за последние три года в регионе заложили 207 гектаров, из которых 113 — автохтонных (сорта винограда, которые произошли и растут только в данной местности). Так, в 2022 году заложили 47 гектаров (30 автохтонных), в 2023 – 56 гектаров (39 автохтонных), а в 2024 году — 104 гектара виноградников (44 автохтонных). По состоянию на 01 января 2025 года площадь виноградных насаждений в Ростовской области составляет: 1,6 тыс. гектаров, из них плодоносящих – 1,3 тыс.

В этом году регионе планируют заложить не менее 100 гектаров новых виноградников, в том числе автохтонные сорта винограда: «Красностоп Золотовский», «Цимлянский Чёрный», «Сибирьковый», «Кумшацкий».

Мария Хоперская