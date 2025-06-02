Глава Минпромторга РФ пообещал поддержку ульяновскому «Авиастару»

В минувшие пятницу и субботу Ульяновск с рабочим визитом посетил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Алиханов (справа) пообещал оказать самолетостроительному заводу федеральную поддержку в модернизации производства

Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области Антон Алиханов (справа) пообещал оказать самолетостроительному заводу федеральную поддержку в модернизации производства

Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области

Глава Минпромторга России посетил ряд крупнейших и ключевых предприятий промышленности Ульяновской области, в частности самолетостроительный завод «Авиастар» (филиал ПАО «Ил», производит транспортные самолеты Ил-76-МД-90А), ульяновский филиал АО «АэроКомпозит» (производит композитные материалы и детали для самолетов, в частности, так называемое «черное крыло»), АО «ПРОМТЕХ-Ульяновск» (производство электрожгутов, коммуникационного оборудования и спасательного оборудования для самолетов), ООО «Ульяновский станкостроительный завод» (бывший завод «ДМГ МОРИ»), главный конвейер ООО «УАЗ», производство новых пикапов Sollers ST6 и Sollers ST8, ООО «Джойсон Сейфти Системс Рус» (производство компонентов пассивной системы безопасности автомобилей), АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» (производит электронное оборудование воздушных судов), НПП «Завод Искра» (производство электронной элементной базы и высокотехнологичных блоков), а также АО «Ульяновский механический завод» (производство средств ПВО).

Глава Минпромторга встретился с руководителями предприятий и представителями бизнес-сообщества, а также провел переговоры с губернатором региона Алексеем Русских о путях развития промышленности региона и возможности федеральной поддержки промышленных предприятий Ульяновской области. В частности, обсуждались планы технического перевооружения производства «Авиастара» под растущие объемы выпуска Ил-76МД-90А. Как прозвучало на встрече, задача — помочь «Авистару» расшить «узкие места», закупить новое оборудование, чтобы довести на первом этапе в конце 2027 года уровень производства до 12 самолетов, а затем выйти на уровень выпуска до 18 Ил-76МД-90А в год. Министр пообещал оказать самолетостроительному заводу федеральную поддержку в модернизации предприятия. Как в понедельник на аппаратном совещании сообщил губернатор региона Алексей Русских, суммы федеральных инвестиций в модернизацию предприятия «будут составлять десятки миллиардов рублей».

Антон Алиханов также отметил эффективность работы регионального фонда развития промышленности (в 2024 году было оформлено 77 договоров льготных займов для производителей региона на сумму 775 млн руб.) и поддержал просьбу региона о докапитализации регионального фонда за счет федеральных ресурсов, что позволит помочь большему количеству предприятий (конкретная сумма пока не определена).

Как отмечает пресс-служба облправительства, в ходе встречи господин Алиханов подчеркнул, что Ульяновская область — «один из крупных промышленных центров России» (по индексу промпроизводства 2024 года регион на первом месте в ПФО и на пятом в России), обратил внимание на опыт Ульяновской области по выстраиванию промышленной кооперации через организованные облправительством бизнес-миссии в другие региона и страны, рекомендовав масштабировать этот опыт на все регионы страны.

Андрей Васильев, Ульяновск