В Краснодаре по решению суда снесут магазин у автовокзала

Арбитражный суд Краснодарского края обязал АО «Кубаньпассажиравтосервис» (объединяет автовокзалы Краснодарского края) демонтировать магазин «Продукты 24», незаконно размещенный на Привокзальной улице в Краснодаре. Иск подал первый заместитель прокурора Краснодарского края совместно с краевым департаментом имущественных отношений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в 2015 году департамент заключил с АО «Кубаньпассажиравтосервис» договор аренды земли площадью 6372 кв. м для реконструкции и эксплуатации вокзала сроком на 49 лет. Однако в 2019 году суд признал соглашение недействительным в части двух участков общей площадью 440 кв. м. Спорную территорию выделили в отдельный участок, право собственности на который в 2022 году зарегистрировали за Краснодарским краем. Проверка прокуратуры с участием специалистов ГКУ КК «Кубаньземконтроль» показала, что компания использует землю общего пользования для коммерческой деятельности без правовых оснований.

В сентябре 2023 года Росреестр привлек генерального директора «Кубаньпассажиравтосервис» к административной ответственности за самовольное занятие земельного участка и вынес предупреждение.

Суд постановил, что компания должна освободить занимаемую территорию в течение месяца после вступления решения в силу путем демонтажа магазина. Компания обжалует решение в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде.

Наталья Решетняк