«Бионорд Шампунь» вернул чистоту набережной Камы, пострадавшей от паводка

После весеннего подъема уровня Камы нижний уровень пермской набережной у арт-объекта «Счастье не за горами» оказался покрыт смесью ила и песка. Для быстрой ликвидации последствий разлива подрядные службы города применили жидкое моющее средство «Бионорд Шампунь», разработанное Уральским заводом противогололедных материалов (УЗПМ).

Фото: УЗПМ

Препарат отличается высокой концентрацией поверхностно-активных компонентов и пеногасителя. Такое сочетание позволило удалить песко-соляные отложения, нефтяные следы и уличную пыль в 15 раз быстрее традиционной промывки водой. Однократная мойка восстановила эстетический вид покрытия, сократив объем потребляемой воды и продолжительность работ. Отсутствие избыточной пены упрощало работу поливомоечной техники на лестничных маршах и участках с перепадом высот.

«Бионорд Шампунь» не содержит агрессивных кислот и сильных щелочей, безопасен для асфальтобетона, гранитного бордюрного камня, разметочных материалов и зеленых насаждений. Экологическая безопасность подтверждена заключением Государственной экологической экспертизы и полным пакетом разрешительной документации, что позволяет использовать средство на объектах культурного наследия и популярных туристических площадках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пермская набережная: справа до применения «Бионорд Шампуня», слева - после

Фото: УЗПМ Пермская набережная: справа до применения «Бионорд Шампуня», слева - после

Фото: УЗПМ

Моющее средство УЗПМ уже несколько лет применяют коммунальные предприятия Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, Уфы и других мегаполисов. В Перми «Бионорд Шампунь» задействуют более пяти сезонов, неизменно демонстрируя высокую эффективность при плановой и внеплановой уборке улично-дорожной сети. Завод обеспечивает регулярные поставки продукта и консультационное сопровождение подрядных организаций во время проведения работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

ООО УЗПМ, ИНН 5904171190