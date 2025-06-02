Интерлизинг вошел в число быстрорастущих компаний по версии «Яков и Партнёры»

Аналитики «Яков и Партнёры» (ex. McKinsey & Co) опубликовали исследование «Быстрорастущие компании (БРК): как закалять чемпионов?». «Интерлизинг» вошел в число компаний, которые вносят вклад в устойчивое развитие в России.

Фото: пресс-служба ООО «Интерлизинг»

Исследование, основанное на данных 24 тыс. предприятий, выявило, что быстрорастущие компании в среднем создают около 23% прироста выручки в экономике, а в кризисные периоды их вклад превышал 50%. Такие компании не только напрямую влияют на экономику, но и аккумулируют новые возможности, способствуя позитивным изменениям в мире.

Компания «Интерлизинг» стала единственной лизинговой компанией, попавшей в число лидеров исследования.

По мнению экспертов «Яков и Партнеры», именно умение адаптироваться и оперативно находить решения в условиях динамично меняющегося рынка позволили компании расти в турбулентный период. «В период роста ключевой ставки компания «Интерлизинг» запустила продукты, которые позволяли зафиксировать стоимость заемных средств или пересмотреть условия договора при смягчении денежно-кредитной политики, чтобы снизить нагрузку на клиента», - отмечается в исследовании.

ООО «Интерлизинг».

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