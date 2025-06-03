В отель Stella di Mosca пришло лето

Начало летнего сезона было отмечено в лучших традициях итальянской «сладкой жизни» — с чарующей живой музыкой, изысканной авторской кухней и в атмосфере абсолютной беззаботности. Музыкальное настроение создавали итальянский артист Марко Швайгер и популярная группа «Фрукты», чьи выступления задали ритм вечеринке. За кулинарные шедевры отвечал шеф-повар отеля и IL Ristorante, уроженец Сардинии Мануэль Пизу, который побаловал гостей фирменными итальянскими угощениями. Партнер мероприятия бренд Falconeri трансформировал библиотеку отеля в тихий и уютный книжный салон, напоминающий о Риме. Здесь, среди альбомов по искусству, можно было погрузиться в негу созерцания и dolce far niente (сладостного ничегонеделанья). Этим летом пьяцца отеля Stella di Mosca обещает стать центром притяжения для всех: в этом уютном внутреннем дворике будут происходить самые разные события — от живых музыкальных вечеров и воскресных бранчей до торжественных ужинов.

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Нина Никифорова