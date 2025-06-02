В Лазаревском районе Сочи установили карантинную зону из-за амброзии

Южное межрегиональное управление Россельхознадзора установило карантинную фитосанитарную зону площадью 11 га в Лазаревском районе Сочи из-за обнаружения амброзии полыннолистной. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Решение принято в соответствии с федеральным законом «О карантине растений», а также перечнем карантинных объектов Евразийского экономического союза. Амброзия полыннолистная входит в число опасных растений, которые могут нанести вред сельскому хозяйству и экологии.

Управление разработало программу локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции опасного растения. Документ направили пользователям земельных участков и местной администрации. В программе указаны конкретные фитосанитарные меры, сроки их выполнения и ответственные исполнители.

Мария Удовик