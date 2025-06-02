Суд закрыл ресторан вьетнамской кухни в ижевском ТРЦ на 90 суток из-за нарушений

Суд приостановил деятельность ресторана «Вьетнамская кухня Линь» (ИП Нгуен Тхуи Линь) в торгово-развлекательном центре «Сигма» в Ижевске на 90 суток из-за серьезных нарушений санитарного законодательства. Их выявило управление Роспотребнадзора по Удмуртии в ходе внеплановой проверки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Так, предприятие не уведомило надзорный орган о начале своей деятельности. Среди прочего, ресторан принимал мясо, овощи, грибы и яйца без сопроводительных документов, подтверждающих безопасность продукции. Отсутствовал ежедневный осмотр работников на гнойничковые заболевания кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекций.

Также отсутствовали дезинфицирующие средства и необходимое оборудование для соблюдения санитарных норм, в том числе — раковина для мытья рук.

За нарушение санитарно-эпидемиологических требований (ст. 6.6 КоАП РФ) составлен протокол. Материалы переданы в суд. Судебная инстанция приняла решение закрыть точку общепита на 90 суток. Постановление в законную силу не вступило.