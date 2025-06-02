Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушений в сфере образования 19 вузам, сообщила пресс-служба ведомства. Среди них — МГУ им. М.В. Ломоносова, РУДН, МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИУ ВШЭ и Дальневосточный федеральный университет (ДФУ)

Какие именно нарушения зафиксированы в деятельности университетов — неизвестно. РУДН и ДФУ получали аналогичные предостережения в апреле этого года.

Информация о предостережениях заносится в Федеральный реестр сведений документов об образовании. Рособрнадзор ведет его с 2013 года. Цель реестра — ликвидировать оборот поддельных документов об образовании и сократить число нарушений и коррупции в образовательных учреждениях. Реестр, в частности, позволяет проверить на подлинность дипломы, а также сертификаты о владении русским языком.

Полина Мотызлевская