В Челябинске будут судить двух экс-сотрудников Росгвардии

Перед судом в Челябинске предстанут бывший заместитель начальника отдела лицензионно-разрешительной работы по городу регионального управления Росгвардии Сергей Самохин, а также экс-инспектор этого отдела. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, служебном подлоге и получении взятки, сообщает пресс-служба управления СКР по Челябинской области.

Следователи завершили расследование. Они установили, что с января 2018-го по май 2024 года сотрудники Росгвардии внесли в документы ложные сведения, чтобы привлечь номинального генерального директора частной охранной организации «Городская охрана» к административной ответственности. Так они освободили от нее фактического руководителя этой компании, считает следствие.

«Указанные действия совершались, в том числе, в целях повышения показателей эффективности работы сотрудников Росгвардии»,— отметили в СК.

Кроме того, по данным следствия, бывший заместитель начальника лицензионно-разрешительной работы получил от директора «Городской охраны» не менее 1,7 млн руб. за предупреждения о проверках, предоставление услуг, освобождение от ответственности и покровительство.

На имущество обвиняемых — три объекта недвижимости и счета — наложен арест. Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в суд.

Ольга Воробьева