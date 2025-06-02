Бывшего главного врача Частинской больницы оштрафовали за подлог и растрату

Большесосновский суд признал виновным растрате и служебном подлоге бывшего главного врача Частинской районной больницы и хирурга-ортопеда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Как установил суд, бывший главный врач больницы организовала трудоустройство врача хирурга-ортопеда, которая фактически должностные обязанности по оказанию медицинской помощи не осуществляла, однако в течение двух лет получала заработную плату. При этом часть денег из кассы забирал руководитель больницы. Общая сумма причиненного ущерба бюджету составила 220 тыс. руб.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил бывшему главному врачу наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. руб. и запрета в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в учреждениях здравоохранения. Врач хирург-ортопед оштрафована на 150 тыс. руб. По иску прокурора с осужденных взыскан причиненный ущерб.