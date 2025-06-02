В новом учебном году в 5–7 классах школ Татарстана появятся региональные учебники по курсу «История нашего края». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В новом учебном году в школах Татарстана появятся учебники истории республики

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ В новом учебном году в школах Татарстана появятся учебники истории республики

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Замглавы Минобрнауки Татарстана Рамиль Хайруллин сообщил, что в 2024 году республика вошла в число 32 пилотных регионов, в которых разработали учебно-методические комплекты по курсу «История нашего края» для 5–7 классов. Разработанные проекты были направлены в Минпросвещения РФ.

Сейчас также продолжается подготовка учебников нового поколения по татарскому языку и литературе. 86 учебников Татарстана входят в федеральный перечень.

Диана Соловьёва