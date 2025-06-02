Пять человек пострадали в ночном ДТП на трассе Завьялово—Гольяны

Пять человек пострадали в дорожной аварии на трассе Завьялово—Гольяны, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии. Автомобили Chevrolet Lacetti и Daewoo Gentra столкнулись 30 мая около 22:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии

21-летний водитель Chevrolet госпитализирован со множественными травмами. Его 17-летняя пассажир, а также находившиеся в Daewoo 35-летняя и 56-летняя женщины и 10-летняя девочка были травмированы. О причинах аварии не сообщается.