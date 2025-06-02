«Кубань Кредит» упростил процесс кредитования для малого и среднего бизнеса

Банк «Кубань Кредит» продолжает упрощать процедуры и сервисы. Теперь при оформлении экспресс-кредита на текущие цели в сумме до 30 млн руб. клиент, представляющий малое или среднее предприятие, оформляет кредитную документацию в форме присоединения.

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Это означает, что заемщик и участники сделки подписывают только индивидуальные условия, а с общими правилами могут всегда ознакомиться на сайте банка.

– «Кубань Кредит» — один из опорных на Юге России банков для малого и среднего бизнеса. Доля МСБ в корпоративном кредитном портфеле более 60%. Мы стремимся к тому, чтобы кредитные ресурсы были максимально доступными, а условия сотрудничества – простыми и понятными. Переход на договоры присоединения поможет клиентам сосредоточиться на главном – развитии своего бизнеса, – комментирует начальник управления корпоративного кредитования Головного офиса Банка «Кубань Кредит» Алла Аутлева.

Подробная информация – на сайте, в офисах банка или в Контакт-центре по телефонам *2518 (звонок с мобильного бесплатный) или 8-800-555-25-18.

КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2518 Банка России от 3 июля 2012 года.

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