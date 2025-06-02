Нижегородское минимущества продает ОКН в Курмыше за рубль для восстановления

Минимущества Нижегородской области в конце мая 2025 года объявило конкурс по продаже «Городской усадьбы» в селе Курмыш Пильнинского округа. Начальная стоимость составляет 1 руб., здание находится в неудовлетворительном состоянии, указано в карточке лота на сайте торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ОКН «Главный дом» (вторая половина XIX в.) в селе Курмыш Пильнинского округа

Фото: Правительство Нижегородской области ОКН «Главный дом» (вторая половина XIX в.) в селе Курмыш Пильнинского округа

Фото: Правительство Нижегородской области

Нежилое одноэтажное здание общей площадью 232,9 кв. м является объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения «Главный дом» (вторая половина XIX в.). Оно находится на улице Советской, 8, последним в этом здании располагался магазин. Кадастровая стоимость объекта составляет 1,37 млн руб.

Шаг конкурса определен в размере 68,3 тыс. руб. Итоги конкурса подведут 1 августа. Покупатель должен будет за полтора года после утверждения охранного обязательства подготовить проект по сохранению объекта и получить в управлении госохраны ОКН разрешение на проведение работ. Сами работы необходимо выполнить максимум за три года после получения разрешения. Инвестор может претендовать на господдержку при восстановлении этого ОКН.

Галина Шамберина