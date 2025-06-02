В Нижнем Тагиле осуждены два экс-полицейских за фальсификацию документов

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор двум бывшим сотрудникам полиции Руслану Белоконному и Павлу Долганову, признанным виновными в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В апреле 2020 года сотрудники отделения полиции №17 МУ МВД России «Нижнетагильское» Руслан Белоконный и Павел Долганов подменили личность своего знакомого при прохождении медицинского освидетельствования. Они планировали незаконно освободить его от административной ответственности за правонарушения, связанные с наркотиками.

Суд установил, что Руслан Белоконный передал медикам документы на имя знакомого, но без фотографии, что позволило Павлу Долганову пройти медосвидетельствование вместо него и получить отрицательный результат о состоянии опьянения.

Бывшие полицейские приговорены к принудительным работам на срок 1 год 10 месяцев и 1 год 11 месяцев, с удержанием 10% от заработка в доход государства. Осужденные вину не признали. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Полина Щуцкая