Экс-топ-менеджер «Башкиравтодора» избежал субсидиарной ответственности

Бывший исполняющий обязанности гендиректора АО «Башкиравтодор» (находится в процессе банкротства) Ильгиз Усманов, занимавший эту должность с декабря 2023 года по март 2024 года, избежал привлечения к субсидиарной ответственности по долгам компании. Такое определение принял арбитражный суд Башкирии 28 мая (мотивировочная часть решения не опубликована).

Как сообщал «Ъ-Уфа», с требованием привлечь к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих «Башкиравтодор», в октябре 2024 года обратилось ООО «Сколхимпром» — один из крупнейших кредиторов главного дорожно-строительного подрядчика региона (в реестр кредиторов включены требования истца на 721,5 млн руб.).

Кроме Ильгиза Усманова виновными в доведении «Башкиравтодора» до банкротства «Сколхимпром» считал гендиректора Ильдара Юланова, исполняющего обязанности руководителя Александра Ликомаскина, а также министерство земельных и имущественных отношений Башкирии — основного акционера «Башкиравтодора» (владеет 59,33% акций). В декабре соответчиком был привлечен второй акционер — АО «Региональный фонд».

В марте 2025 года спор о привлечении к ответственности Ильгиза Усманова был выделен в отдельное производство. Заявление в отношении остальных лиц будет рассматриваться судом 25 июня.

Нынешнее рабочее место господина Усманова — управление делами главы Башкирии, где он занимает пост первого заместителя руководителя ведомства.

Идэль Гумеров