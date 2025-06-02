Кадыров присвоил Гуцериеву звание почетного гражданина Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о присвоении миллиардеру Михаилу Гуцериеву звания «Почетный гражданин Чеченской Республики». Господин Кадыров назвал его «нашим дорогим дядей».

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Глава Чечни рассказал, что давно знает господина Гуцериева, и назвал его «человеком с огромным сердцем, который всегда с честью и достоинством служит интересам» России. Рамзан Кадыров отметил, что бизнесмен внес весомый вклад в восстановление Чечни, и поблагодарил его за «постоянное внимание, отзывчивость и неравнодушие к судьбе чеченского народа».

«Его поддержка сыграла важную роль в реализации ключевых социальных проектов, направленных на повышение качества жизни наших граждан, укрепление инфраструктуры и развитие экономики республики»,— написал глава республики в Telegram.

В 2024 году Михаил Гуцериев рассказывал, что построил в Чечне школу и больницу. Они обошлись ему в $18 млн.