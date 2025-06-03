Время расти: Альфа-Банк запускает программу льготного кредитования с поручительством РГО

В 2025 году малый бизнес в России сталкивается с серьезными внешними и внутренними вызовами: высокие ключевые ставки, рост налоговой нагрузки, снижение покупательской способности населения и ограниченный доступ к банковскому финансированию. В этих условиях особенно важна государственная поддержка, позволяющая предпринимателям адаптироваться и развивать свой бизнес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой АО «АЛЬФА-БАНК» Фото: Предоставлено пресс-службой АО «АЛЬФА-БАНК»

Альфа-Банк запускает программу льготного кредитования с поточным поручительством Региональной гарантийной организации. Программа действует в ряде регионов, включая Москву, Новосибирск, Чувашию, Орел, и позволяет малому бизнесу получить банковский кредит на выгодных условиях. Особое внимание уделено механизму компенсации комиссии РГО: она может быть компенсирована через скидки от банка. Это делает кредитование максимально доступным и прозрачным для бизнеса, позволяя сосредоточиться на развитии.

Предприниматели могут использовать полученные средства на любые нужды бизнеса: от пополнения оборотных средств до инвестиций в развитие.

Преимущества программы:

сумма кредита до 20 млн рублей;

скидки по ставке для заемщиков;

возможность компенсации комиссии РГО через скидки от банка.

Банк принимает решение максимально быстро, а оформление документов и выдача денег происходит в едином окне — не придется собирать дополнительный пакет документов и ждать одобрения от РГО.

В современных экономических условиях такие программы становятся реальной поддержкой для малого бизнеса, позволяя не только выживать, но и находить новые точки роста даже в период нестабильности.

АО «АЛЬФА-БАНК», ИНН 7728168971 Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г. ERID: F7NfYUJCUneTRTsgXXzo