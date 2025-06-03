Время расти: Альфа-Банк запускает программу льготного кредитования с поручительством РГО
В 2025 году малый бизнес в России сталкивается с серьезными внешними и внутренними вызовами: высокие ключевые ставки, рост налоговой нагрузки, снижение покупательской способности населения и ограниченный доступ к банковскому финансированию. В этих условиях особенно важна государственная поддержка, позволяющая предпринимателям адаптироваться и развивать свой бизнес.
Фото: Предоставлено пресс-службой АО «АЛЬФА-БАНК»
Альфа-Банк запускает программу льготного кредитования с поточным поручительством Региональной гарантийной организации. Программа действует в ряде регионов, включая Москву, Новосибирск, Чувашию, Орел, и позволяет малому бизнесу получить банковский кредит на выгодных условиях. Особое внимание уделено механизму компенсации комиссии РГО: она может быть компенсирована через скидки от банка. Это делает кредитование максимально доступным и прозрачным для бизнеса, позволяя сосредоточиться на развитии.
Предприниматели могут использовать полученные средства на любые нужды бизнеса: от пополнения оборотных средств до инвестиций в развитие.
Преимущества программы:
- сумма кредита до 20 млн рублей;
- скидки по ставке для заемщиков;
- возможность компенсации комиссии РГО через скидки от банка.
Банк принимает решение максимально быстро, а оформление документов и выдача денег происходит в едином окне — не придется собирать дополнительный пакет документов и ждать одобрения от РГО.
В современных экономических условиях такие программы становятся реальной поддержкой для малого бизнеса, позволяя не только выживать, но и находить новые точки роста даже в период нестабильности.
АО «АЛЬФА-БАНК», ИНН 7728168971 Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г. ERID: F7NfYUJCUneTRTsgXXzo
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