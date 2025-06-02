В Челябинской области самозапрет на кредиты оформили 290 тыс. человек
Жители Челябинской области за три месяца подали 290,2 тыс. заявлений для оформления самозапрета на кредиты. За тот же период 14 тыс. человек сняли с себя это ограничение. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
Челябинская область заняла девятую строчку в рейтинге 50 регионов по количеству оформленных самозапретов на кредиты за три месяца работы сервиса. На первом месте оказалась Москва, где заявления на установку ограничений подали более 1,1 млн человек, а отказали от них — 30,4 тыс. граждан. Последнюю строку в рейтинге заняла Калининградская область. Там самозапреты на кредиты оформили 78,6 тыс. человек, а подали заявление на снятие ограничений — 3,2 тыс. граждан.
Всего по России самозапрет на кредиты за три месяца установили 11,53 млн человек.
Сервис заработал с 1 марта. На «Госуслугах» можно выбрать полный или частичный запреты на получение займов. В первом случае человек не сможет оформить кредит никаким образом. Во втором — гражданину можно выбрать и установить запрет на дистанционное или очное получение займа, а также на оформление только в банке или только в микрофинансовых организациях. Ограничение не распространяется на автокредиты и ипотеку. Самозапрет можно устанавливать и снимать неограниченное количество раз.