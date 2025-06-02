Альфа-Банк открыл современную детскую площадку на Петровской набережной

В рамках партнерства и программы комплексного развития городской среды Администрация Воронежской области при поддержке Альфа-Банка построила современную игровую зону для юных воронежцев.

Фото: пресс-служба АО «Альфа-банк»

Игровая зона расположена на Петровской набережной, и ее открытие стало частью проекта масштабной реконструкции знакового для Воронежа места.

Современная игровая площадка будет интересна детям разных возрастов, ежемесячно ее могут посещать около 3 000 детей и родителей.

В церемонии открытия приняли участие глава города Воронежа Сергей Андреевич Петрин и управляющий Альфа-Банка в Воронеже Евгений Александрович Борисов.

«Когда на площадке общественной палаты обсуждалось как сделать жизнь в городе лучше, Альфа-Банк не мог остаться в стороне, с удовольствием эту инициативу подхватил. Всё для детей, для подрастающего поколения», - сказал Евгений Александрович Борисов.

На открытии площадки мэр дополнил слова управляющего Альфа-Банка: «Очень приятно, что у нас есть социально ответственный бизнес, в данном случае Альфа-Банк, который выступил инициатором и в короткие сроки реализовал проект. Хороший пример от слова к делу».

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