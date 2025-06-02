В 2025 году более 2 тысячи человек обратились за трудоустройством на Ставрополье

С начала 2025 года Ставропольский краевой кадровый центр помог найти работу 697 молодым людям из более чем 2,2 тыс. обратившихся за содействием в трудоустройстве. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Аксенов Фото: Николай Аксенов

За помощью в поиске работы обратились граждане в возрасте от 16 до 35 лет. Среди получивших работу — 401 выпускник колледжей и высших учебных заведений. Деятельность ведется в рамках национального проекта «Кадры», который инициировал президент России.

С начала года центр организовал свыше 70 профориентационных туров на ведущие предприятия региона. Для школьников и студентов запустили платные стажировки, проводят фестивали профессий и мини-ярмарки в образовательных учреждениях.

В регионе действует программа модернизации службы занятости, цель которой — улучшить качество и доступность услуг для молодежи.

Николай Аксенов