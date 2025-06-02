В Ярославской области запретили посещать леса

В Ярославской области со 2 июня ввели особый противопожарный режим, который продлится 21 день. Режим подразумевает запрет на посещение лесов, сообщили в региональном правительстве.

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Как пояснили в областном ГУ МЧС, чаще всего причиной пожаров становится человеческий фактор.

«С установлением жаркой погоды увеличиваются риски возгораний в лесном фонде. Сейчас обстановка стабильная, но важно своевременно принимать профилактические меры и оперативно реагировать на угрозы»,— объяснил губернатор Михаил Евраев.

В период действия противопожарного режима усилят мониторинг пожароопасной обстановки как путем наземного патрулирования, так и при помощи специальных камер. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы: для граждан — от 40 тыс. руб., для должностных лиц — от 60 тыс. руб., для юрлиц — от 600 тыс. руб.

Алла Чижова