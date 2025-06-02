«Пятерочка» ограничила наценку на продукты в Челябинской области

Торговая сеть «Пятерочка» (входит в X5 Group) подписала декларацию о стабилизации цен на продукты первой необходимости в Челябинской области. Документ действует до конца 2025 года, сообщает пресс-служба регионального управления ФАС РФ.

Наценка не должна превышать 10% на сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар и соль, пшено, гречку, вермишель, картофель, морковь, яблоки и другие товары народного потребления. Кроме того, торговая сеть гарантирует, что эти продукты всегда будут в наличии в магазинах.

Аналогичное соглашение на сдерживание цен торговая сеть X5 Group, в которую входят магазины «Пятерочка» и «Перекресток», заключило с ФАС РФ в марте 2022 года. Максимальный уровень наценок на товары первой необходимости, согласно документу, не должен был превышать 5%. Ограничения действовали с 3 марта в магазинах по всей стране.

В апреле этого года торговая сеть расширила перечень товаров, наценка на которые не должна превышать 5%, с 12 до 24: говядина и свинина, курица, мороженая неразделанная рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, ржаной, пшеничный и ржано-пшеничный хлеб, рис, пшено, гречневая крупа, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь и яблоки.

Ольга Воробьева