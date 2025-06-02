В порту Санкт-Петербурга произошла утечка мазута

В ночь на 1 июня в одном из портов Санкт-Петербурга произошла утечка мазута, сообщает транспортная полиция Северо-Западного федерального округа.

По данным ведомства, около 2:00 мск рыболовное судно осуществляло бункеровку мазута, в ходе которой произошло загрязнение акватории. Предварительный объем разлива составил от 50 кг до 100 кг нефтепродуктов.

Транспортная полиция призывает соблюдать меры безопасности при работах с нефтепродуктами, чтобы предупредить подобные инциденты в будущем.