Заведующего отделением саратовской психбольницы будут судить за взятку

В Саратове суд рассмотрит уголовное дело о получении взятки (ч. 1 ст. 290 УК РФ) в отношении 58-летнего заведующего отделением ГУЗ «ОКПБ Святой Софии». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, в декабре 2023 года фигурант через посредника получил 25 тыс. руб. взятки. За эти деньги ему предстояло провести работу в части ускорения и объективного исследования биологического материала на предмет содержания в нем запрещенных веществ.

Впоследствии фигурант составил справку о результатах химико-токсикологического исследования, в которой говорилось об отсутствии наркотических средств в биологическом материале. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Саратова на рассмотрение.

Павел Фролов