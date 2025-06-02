Перевозки пассажиров по ЮУЖД выросли на 8,7%

В мае 2025 года со станций Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) отправились 864,3 тыс. пассажиров. Это на 8,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Выросло количество граждан, использовавших пригородные поезда — 656 тыс. человек (+7% к прошлому маю), и транспорт дальнего следования — 208,3 тыс. (+14,5%). Всего за пять месяцев 2025 года со станций ЮУЖД уехали почти 3,8 млн пассажиров (+3,2% к аналогичному периоду 2024 года). Из них в дальнем следовании 897,5 тыс. человек (+3,4%), в пригородном сообщении почти 2,9 млн (+3,1%).

Виталина Ярховска