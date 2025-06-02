Житель Ставрополья арестован по делу о терроризме

Изобильненский районный суд Ставропольского края заключил под стражу местного жителя, которого обвиняют в участии в деятельности запрещенной в РФ террористической организации «Русский добровольческий корпус» и вербовке в нее других лиц. Об этом сообщается на официальной странице суда в «ВКонтакте».

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Подозреваемого арестовали на один месяц и 30 суток — до 26 июля текущего года.

Мужчину обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса: по части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и части 1.1 статьи 205.1 (склонение и вовлечение лица в совершение преступлений террористического характера).

Согласно материалам следствия, обвиняемый придерживался проукраинских взглядов и испытывал негативные чувства к действующей власти. Через интернет-мессенджер он намеренно связался с представителем организации «Русский добровольческий корпус» признанной в РФ террористической по приговору 2-го Западного окружного военного суда и запрещена 16 ноября 2023 года.

Кроме того, следствие установило, что подозреваемый уговаривал своих знакомых присоединиться к деятельности запрещенной организации.

Николай Аксенов