Хинштейн: 15 домов повреждены в результаты ночной атаки БПЛА на Курск

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате ночной атаки беспилотников в Курске повреждены 13 частных домов, две многоэтажки и автомобили. Также повреждения получили два медучреждения — здание кожвендиспансера и городской больницы №1.

«Все повреждения зафиксированы комиссией. В ближайшее время бригады приступят к восстановительным работам»,— написал господин Хинштейн в Telegram-канале.

Ночью глава региона сообщал о работе ПВО, а затем о возгорании нескольких частных домов при падении обломков БПЛА. Утром Минобороны отчиталось об уничтожении 57 БПЛА в Курской области.

Полина Мотызлевская