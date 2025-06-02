Экспортные продажи «Биннофарм Групп» приросли на 33% в I квартале 2025 года

Одна из ведущих российских фармацевтических компаний «Биннофарм Групп» подвела итоги первого квартала 2025 года, зафиксировав значительный прирост экспортных продаж в денежном выражении на 33% до 1 млрд рублей, что существенно превышает темпы роста экспортного фармацевтического рынка (+19%).



Рост экспортных показателей обеспечили сразу несколько ключевых рынков. Так, поставки в Узбекистан увеличились на рекордные 261 миллион рублей (рост на 180% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в Кыргызстан — на 67 миллионов рублей (увеличение на 48%), в Беларусь — на 13 миллионов рублей (рост на 23%) и в Армению — на 11 миллионов рублей (+39%).

По результатам отчетного периода «Биннофарм Групп» стала лидером среди отечественных производителей лекарственных средств в Кыргызстане, а также вошла в топ-3 в Казахстане, Грузии и Узбекистане.

«Динамичный рост экспортных продаж подтверждает востребованность нашей продукции за рубежом и эффективность стратегии международного развития. Мы планируем и дальше расширять присутствие в ключевых странах, инвестируя в продвижение наших препаратов и расширение сотрудничества с медицинским сообществом, аптечными сетями и дистрибьюторами», – отметила Екатерина Славгородская, директор департамента продаж и продвижения «Биннофарм Групп».

Сегодня «Биннофарм Групп» является одним из крупнейших экспортеров российских препаратов в страны СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Продукция компании доступна в 15 странах, а ассортимент насчитывает свыше 480 видов препаратов.

Международная экспансия остается приоритетом для «Биннофарм Групп». Для усиления позиций компания развивает региональные представительства в странах СНГ, Китае и Вьетнаме, что что позволит ускорить вывод новых препаратов на эти рынки. Также «Биннофарм Групп» начала работу по регистрации препаратов в Индонезии, что станет основой для масштабирования бизнеса в Юго-Восточной Азии.

Развитие человеческого капитала — основной принцип «Биннофарм Групп». В 2024 году численность персонала выросла до 4178 человек. Развитие бизнеса и запуск новых производственных линий требуют постоянного привлечения новых высококлассных сотрудников и подготовки профильных специалистов в партнерстве с ведущими вузами страны. В 2022 году «Биннофарм Групп» стала финалистом рейтинга работодателей HH.RU 2022, а в 2022-2024 годах вошла в рейтинг Forbes «Лучшие работодатели России».

В 2021, 2022 и 2023 годах «Биннофарм Групп» осуществила три выпуска корпоративных облигаций, которым присвоен рейтинг ruA («Эксперт РА»). Ценные бумаги получили премию Cbonds Awards в номинации «Лучшая сделка первичного размещения фармацевтической компании», а также высокую оценку экспертов «РБК Инвестиции» и Открытие Research.

ООО «Биннофарм Групп»