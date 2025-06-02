1 июня, в Международный День защиты детей, АО «БЭСК» разместило в сети интернет сайт детского оздоровительного центра «Горное эхо».

Фото: ООО «Башкирэнерго»

ДОЦ «Горное эхо», принадлежащий группе компаний АО «БЭСК», хорошо известен в республике. Пять лет подряд – с 2009 по 2013 годы он побеждал в смотрах-конкурсах на лучшую постановку работы по организации летнего отдыха детей в Башкирии в категории лагерей промышленных предприятий до 300 мест. В 2014 году «Горное эхо» получило звание «лагерь-мастер», что продлило статус неоспоримого лидера еще на пять лет. В 2019 году ДОЦ «Горное эхо» вновь стал победителем.

Лагерь постоянно развивает и совершенствует не только материально-техническую базу, но и формы воспитания и досуга детей. Сайт лагеря – еще один шаг в развитии, на этот раз – в информационной открытости, прозрачности, нацеленности на полное и всестороннее информирование детей и их родителей. Теперь они могут ознакомиться с программами отдыха, условиями проживания, расписанием мероприятий и получить всю необходимую информацию в удобном онлайн-формате.

Также сайт лагеря предоставляет подробные описания смен, фотографии и возможность онлайн-записи. Таким образом, информация о работе лагеря стала максимально прозрачной, чтобы каждый ребенок мог провести лето в безопасной и увлекательной обстановке.

ООО «Башкирэнерго»