Концерт Леди Гаги внесен в Книгу рекордов Гиннесса как рекордный по посещаемости

Бесплатный концерт Леди Гаги в Бразилии 3 мая посетили около 2,5 млн людей. По этому показателю он признан самым массовым среди концертов женщин-исполнителей. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт Леди Гаги в Рио-де-Жанейро

Фото: Ricardo Moraes / Reuters Концерт Леди Гаги в Рио-де-Жанейро

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Леди Гага побила рекорд Мадонны, поставленный в том же месте в мае 2024 года. Тогда на концерте собралось около 1,6 млн человек. Самым массовым по числу посетителей остается концерт британского певца Рода Стюарта в 1994 году. Тогда мероприятие в Рио-де-Жанейро посетили около 3,5 млн человек. В заявлении отмечается, что в это число могли войти люди, пришедшие ради салюта.

Организацию концерта Леди Гаги на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро оплатили из городского бюджета. Гражданская полиция Рио-де-Жанейро предотвратила теракт на мероприятии. Задержанные планировали взорвать бомбу и бросить несколько «коктейлей Молотова».