В Ставрополе семь маршрутов не прошли проверку краевого миндора

Региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края провело проверку работы общественного транспорта в столице края. По результатам контроля составлено 7 актов для последующего наложения штрафов на нарушителей, сообщили в пресс-службе краевого миндора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Контролеры обследовали семь автобусных и один троллейбусный маршрут.

В ходе рейда выяснилось, что только троллейбус № 2 перевозил пассажиров в соответствии с утвержденным графиком движения. К остальным перевозчикам у ведомства возникли претензии.

Проверке подверглись автобусные маршруты № 5, 10, 12, 14, 37, 46, 52 и троллейбус № 2.

Николай Аксенов