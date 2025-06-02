Евгений Тихонов вступит в должность ярославского министра АПК

В должность министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области с 3 июня вступит Евгений Тихонов. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Напомним, что господин Тихонов с января исполнял обязанности руководителя министерства после отставки Дмитрия Фомина. С 2023 года Евгений Тихонов работал в должности заместителя министра АПК, поэтому хорошо знаком с данной сферой.

Алла Чижова