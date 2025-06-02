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Замглавы Самары по вопросам безопасности назначен Иван Овчинников

Должность заместителя главы Самары —  руководителя департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции сегодня, второго июня, занял Иван Овчинников. Об этом сообщили в администрации города.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

До 2025 года Иван Овчинников, выпускник ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», занимал должности помощника прокурора Автозаводского района Тольятти, старшего помощника прокурора Железнодорожного района Самары и заместителя прокурора Автозаводского района Тольятти. До этого, в 2010-2011 гг.,  работал юристом в коммерческой организации.

Сабрина Самедова

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