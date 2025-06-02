В Астрахани девочка выпала из окна и погибла, следствие проводит проверку

Следственный отдел по Кировскому району Астрахани приступил к процессуальной проверке по факту гибели пятилетней девочки в результате падения из окна квартиры. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, трагедия произошла сегодня, 2 июня. Девочка облокотилась на москитную сетку и выпала из окна квартиры на девятом этаже дома на ул. Софьи Перовской в Кировском районе Астрахани. Ребенок погиб на месте. В это время мама пошла в магазин.

Следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Как только проверка завершится, специалисты примут процессуальное решение.

По информации пресс-службы прокуратуры Астраханской области, надзорное ведомство поставило на контроль проверку по факту гибели пятилетней девочки. Выясняются также условия проживания ребенка и наличие надлежащего присмотра.

Павел Фролов