На оформление 59 улиц Казани цветами выделят 55 млн руб. Об этом рассказал заместитель руководителя исполкома столицы Татарстана Игорь Куляжев, передает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На оформление улиц Казани цветами направят 55 млн рублей

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ На оформление улиц Казани цветами направят 55 млн рублей

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Цветочное оформление сделают на ул. Пушкина, Лобачевского, Ершова, Павлюхина, Оренбургском тракте и др. Всего планируется оформить около 6 тыс. кв. метров улиц.

Более 1 тыс. цветочных кашпо появятся вдоль главных магистралей или по 22 улицам. Для этого планируют использовать 14 тыс. ампельных петуний. 20 объемных композиций из 63 цветочных фигур установят в районах города.

Подрядчиком по цветочному оформлению Казани станет предприятие «Горводзеленхоз». Архитекторы организации занимаются подбором растений и дизайном клумб.

Диана Соловьёва