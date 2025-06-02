В Северной Осетии объявлено штормовое предупреждение 2 и 3 июня

В Северной Осетии объявлено штормовое предупреждение в связи с прогнозируемыми на 2-3 июня сильными ливнями. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Согласно прогнозам метеорологов помимо интенсивных дождей и ливней, прогнозируются грозы в сочетании с градом и шквалистыми порывами ветра скоростью до 20-25 м/с.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщил на территории Ставропольского края объявлено штормовое предупреждение до 3 июня включительно.

Николай Аксенов