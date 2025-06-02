Компания «Биннофарм Групп» традиционно поддерживает благотворительные инициативы, приуроченные к Международному дню защиты детей. В этом году сотрудники компании организовали несколько мероприятий, чтобы подарить детям праздник и внимание.



Производственная площадка «Алиум» выступила партнером фестиваля «Город детства» в Серпухове. Сотрудники стали волонтерами на празднике, организовав тематическую палатку: гостей ждали развлекательная зона с тиром для детей и фирменные подарки. На производственной площадке «Биоком» в Ставрополе сотрудники посетили праздничный концерт в детском доме №9, где вручили воспитанникам сладкие угощения от компании и провели шоу мыльных пузырей. В Кургане производственная площадка «Синтез» также передала подшефным детским учреждениям сладости для праздничных мероприятий.

Алла Громова, директор по связям с общественностью «Биннофарм Групп»:

«День защиты детей — это не только праздник, но и напоминание о том, как важно заботиться о подрастающем поколении. Мы рады, что наши сотрудники активно участвуют в благотворительных и волонтерских акциях, даря детям радость и внимание. Вместе мы создаем яркие моменты для тех, кто в этом особенно нуждается».

ООО «Биннофарм Групп»