Главный тренер «Челбаскета» покидает клуб

Челябинский баскетбольный клуб «Челбаскет» покидает главный тренер Михаил Терехов. Контракт расторгнут по соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба.

Михаил Терехов присоединился к команде в межсезонье 2024/2025. «Челбаскет» занял седьмую строку в турнирной таблице регулярного чемпионата Суперлиги России и впервые вышел в плей-офф. Однако далее команда трижды проиграла московскому ЦСКА, после чего стала соревноваться за 5-8 места турнирной таблицы. Уступив баскетбольным командам «Новосибирск» и «Барнаул», «Челбаскет» завершил сезон на восьмой строчке Суперлиги.

Ольга Воробьева