Семипалатинск— Берлин —Москва

Керим Мутиг — профессор кафедры фармакологии Сеченовского университета и специалист в области нефрологии. Его профессиональный путь из Казахстана в Германию, а затем в Россию — это история о преданности науке, профессиональной смелости и поиске своего места в мире медицины. Почему уважаемый профессор из клиники «Шарите» выбрал лаборатории Сеченовского университета и какими исследованиями занят сейчас?

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Фото: Сеченовский университет Керим Мутиг

Фото: Сеченовский университет

Керим Мутиг родился в 1976 году в Семипалатинске (ныне Семей) — городе с особой судьбой, известном своим ядерным полигоном. Его детство пришлось на последнее десятилетие советской эпохи, а юность — на бурные годы перестройки.

Под знаком ядерного полигона

«В Семипалатинске медицинский университет в то время был лучшим учебным заведением. Не то чтобы я тогда стремился в медицину, но в меняющемся вокруг мире эта область, казалось, могла дать хоть какую-то стабильность»,— вспоминает Мутиг.

Студенческие годы запомнились не только учебой. На старших курсах Мутиг начал работать переводчиком — сначала с английского, затем с немецкого. Эта подработка неожиданно открыла перед ним новые горизонты.

«Я переводил для иностранных делегаций, в том числе для швейцарских консулов. В то время активно обсуждалась проблема Семипалатинского ядерного полигона, и к нам часто приезжали специалисты из разных стран. Эта работа дала мне не только доход, но и бесценный опыт межкультурного общения»,— рассказывает профессор.

На последнем курсе молодой врач планировал дальше повышать свои компетенции за рубежом. Первоначально он рассматривал годичную стажировку в Швейцарии, но судьба приготовила другой сценарий: вскоре после окончания медуниверситета будущий ученый вместе с отцом переехал в Германию.

Наука без компромиссов

Первый год ушел на языковую и профессиональную адаптацию, поиск работы. И старания окупились: в 2001 году Мутиг оказался в «Шарите», одной из самых престижных клиник Европы, чья история насчитывает более 300 лет. Здесь он прошел резидентуру, а затем полностью погрузился в научную работу. В поисках интересной темы он занялся изучением почек — и они оказались невероятно сложным и увлекательным объектом для исследований.

Особенностью немецкой научной школы профессор называет ее междисциплинарность: «В Германии нет жестких границ между анатомией, физиологией и молекулярной биологией. Все кафедры тесно сотрудничают, объединяя разные методики и подходы».

Переломным моментом в карьере стала встреча с профессором Себастьяном Бахманом — потомком Бисмарка по материнской линии, яркой личностью и талантливым дипломатом, и профессором Понтусом Персоном, директором Института трансляционной физиологии клиники «Шарите». Работа с ними в значительной степени повлияла на взгляды молодого ученого.

«Я планировал сосредоточиться на клинической практике, но Бахман и Персон убедили меня остаться в науке. Благодаря им я понял, какие горизонты открывает исследовательская работа»,— вспоминает профессор.

Мутиг продолжал исследования, преподавал анатомию и читал лекции на разнообразные темы из области физиологии, прошел хабилитацию (германский эквивалент защиты докторской диссертации). За годы работы в Германии он стал признанным экспертом в области нефрологии. Основные исследования были посвящены вопросам поражения почек при сахарном диабете, гипертонии и других заболеваниях, а также в немалой степени феномену стерильного воспаления почек — сложному процессу, который развивается при неинфекционных поражениях.

«Почка — удивительный орган. С возрастом мы постепенно теряем нефроны, ее функциональные единицы. Но, по расчетам, их запаса должно хватать на 120 лет. Однако способность почек к регенерации, в отличие от той же печени, крайне ограничена, поэтому болезни и неправильный образ жизни могут исчерпать их ресурс гораздо раньше времени»,— рассказывает Мутиг.

Особое внимание в своих работах он уделяет проблемам ранней диагностики почечных заболеваний. «Если вовремя не выявить патологию, это может привести к хронической болезни почек, а в перспективе — к необходимости диализа или трансплантации. Наша задача — разработать методы, позволяющие обнаруживать проблемы на самых ранних стадиях»,— подчеркивает профессор.

«Я вырос в советской культуре»

Несмотря на успешную карьеру в Германии, Мутиг всегда рассматривал возможность работы в России. «Я вырос в советской культуре, русский язык для меня родной. Владимир Даль говорил: “Кто на каком языке думает, тот к тому народу принадлежит”. Кроме того, я постоянно поддерживал научные контакты с российскими коллегами»,— говорит он.

В 2018 году профессор получил предложение из Сеченовского университета о дистанционной работе и на протяжении следующих лет руководил исследовательскими проектами на кафедре фармакологии. Сотрудничеству не помешали ни пандемия, ни накалившаяся политическая обстановка, хотя и создали определенные трудности.

К концу 2023 года Мутиг оказался перед очередным выбором. В «Шарите» значительно возросла преподавательская нагрузка, а перспективы профессионального развития оставались туманными. Он получил приглашение на работу в университетах Потсдама и Дании, но и в Сеченовском университете его были готовы принять уже очно.

«Мне предлагали престижные руководящие должности, но они подразумевали высокую преподавательскую и административную нагрузку. Я же хотел сосредоточиться на науке, поэтому со второй половины 2024 года моим основным местом работы стал Сеченовский университет»,— говорит Мутиг.

Новые горизонты

В Сеченовском университете профессор Мутиг развивает несколько перспективных направлений. Особое внимание уделяется проблеме хронической болезни почек у детей. Проект по поиску биомаркеров для ранней диагностики болезней почек у детей получил поддержку правительства Москвы.

«Статистика показывает, что около 1% новорожденных имеют повышенный риск развития почечной патологии. Если не выявить проблему вовремя, последствия могут быть очень серьезными — вплоть до необходимости пересадки почки. Мы разрабатываем инновационные методы диагностики, которые позволят выявлять нарушения на доклинических стадиях. Это важно не только для здоровья детей, но и для снижения социально-экономической нагрузки на семьи»,— объясняет профессор.

Также он планирует продолжить начатые в «Шарите» работы по механизмам развития диабетического поражения почки и возможным новым терапевтическим мишеням.

На образ жизни, который бы позволил дожить до 120 лет, времени не хватает, признается профессор. Но старается поддерживать себя в форме с помощью калистеники и порой практикуется в единоборствах.

Сегодня Мутиг полон планов и новых идей. «В России, особенно в Москве, я увидел огромный потенциал для развития науки. Здесь более гибкий подход к инновациям, чем в Германии. Немцы — прекрасные работники, поставленные задачи они выполняют на 110%, но они совершенно не склонны к риску. Германия, в отличие от России, недружественна к стартапам»,— подчеркивает профессор.

Он уверен, что Сеченовский университет может стать одним из ведущих мировых центров нефрологических исследований. «Мы уже публиковали результаты наших работ в журналах Q1. Но это только начало большого пути»,— заключает Мутиг.

История профессора Мутига — это яркий пример того, как интерес к науке преодолевает географические и культурные границы. Его профессиональный путь — от студента медицинского университета в Казахстане до ведущего специалиста в Германии и профессора в России — демонстрирует, что настоящая наука интернациональна.

Сегодня Мутиг продолжает свои исследования в Сеченовском университете, совмещая немецкую академическую традицию с российским научным потенциалом. Его работы открывают новые перспективы в диагностике и лечении почечных заболеваний, а профессиональный опыт служит вдохновением для молодых ученых.

Подготовлено при поддержке Сеченовского университета