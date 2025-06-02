«Во флагманы линейки производитель упаковал свои инновации»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает об особенностях моделей X50 Ultra Complete и Z20 AquaCycle Station.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dreame Фото: Dreame

Бренд Dreame представил в России линейку новых пылесосов, очиститель воздуха и газонокосилку. Остановлюсь на ключевой категории. Во флагманы линейки — модели роботов X50 Ultra Complete и X50 Master — производитель упаковал свои инновации и постарался максимально автоматизировать работу этих устройств. Среди ключевых особенностей — сила всасывания до 20000 Па, система двойной щетки DuoBrush, выезжающие элементы для эффективной очистки углов помещений. Также современный робот-пылесос невозможно представить без умной навигации. Флагманы Dreame получили AI-камеру и 3D-сканирование пространства. Кстати, система VersaLift умеет прятать лидар внутрь пылесоса на время уборки под низкой мебелью (до 8,9 см).

Больше всего впечатлила способность робота перешагивать пороги высотой до 6 см. Не перескакивать, а именно перешагивать, как бы переваливаясь сначала одной стороной, затем второй. Оказывается, такой способ заметно более тихий. Здорово, что вендор уделяет такое внимание комфорту пользователя. Очистка, мойка встроенной пары круглых швабр (или мопов) горячей водой и их сушка происходят автоматически на базе. Это избавляет владельца от самой неприятной части уборки. Пылесос также самостоятельно выбирает режимы работы, распознавая степень загрязнения.

Вертикальная беспроводная модель H15 Pro Heat для влажной и сухой уборки примечательна способностью нагревать воду до 85°C, чтобы растворять сложные загрязнения. При этом мощность подачи происходит автоматически, за что отвечает система сенсоров, показания с которых обрабатывают интеллектуальные алгоритмы. Как пользователь, который сталкивался с трудностями очистки роликов и валиков пылесосов, отмечу внедрение системы TangleCut, которая разрезает волосы и предотвращает их наматывание.

Модель Z20 AquaCycle Station — это ручной пылесос с док-станцией для автоматической очистки и сушки. Он самый доступный из новинок. Его отличает мощность 250 аВт, скорость мотора 140000 об/мин, HEPA-фильтрация класса H14, интеллектуальное определение загрязнений и подсветка CelesTect для выявления пыли. Модель тоже сама регулирует мощность в зависимости от типа поверхности и степени загрязнения. Производитель обещает до 90 минут автономной уборки, что более чем достаточно даже для большой квартиры.

Александр Леви