Игровая площадка в подарок детям Манжерока: курорт Сбера продолжает реализацию социальных программ

Необычный подарок ко Дню защиты детей преподнес курорт Сбера юным жителям Манжерока. Современный игровой комплекс был установлен в рамках социальной программы «Манжерок – детям». Торжественное открытие нового социального объекта состоялось 1 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок» Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Международный день защиты детей юные жители села Манжерок запомнят надолго. В родном селе открылась современная детская игровая площадка: качели, горки, беседки, спортивные тренажеры – новое место отдыха и развлечений для детей и подростков.

«Праздник просто супер! Было волнительно открывать площадку, я рада такому подарку. С друзьями после школы будем здесь проводить время. Больше всего понравились качели, они новые и очень красивые», - рассказала юная жительница села Елизавета Воробьева.

«Игровая площадка была необходима: раньше с малышами некуда было выйти, чтобы погулять, побегать или покачаться на качелях. Здесь все новое: безопасное покрытие, конструкции привлекают внимание детей, и все это в шаговой доступности от школы. Приятно, что курорт «Манжерок» столько внимания уделяет нашим детям», – рассказала многодетная мама Ирина Тозыякова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок» Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Городок детства оборудовали в рамках социальной программы курорта Сбера. Детская игровая площадка стала третьим объектом в селе, построенным по проекту «Манжерок – детям». Воплотить идею в жизнь помог партнер курорта — строительная компания «Ривьера». Пустующий участок площадью более 500 квадратных метров стал новым местом притяжения.

В день торжественного открытия детской площадки Адар Сумин вручил благодарственное письмо главы Республики Алтай курорту «Манжерок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок» Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

«Курорт «Манжерок» не только развивает туристический кластер региона, но и активно участвует в жизни местного сообщества. Его проекты для детей создают комфортные условия для будущего, демонстрируя, что успешный бизнес может и должен решать социальные проблемы.

Детская игровая площадка — далеко не первый проект, реализованный при поддержке курорта на территории региона и сельского поселения. С каждой инициативой компания подтверждает статус самого крупного в регионе социального инвестора», – подчеркнул заместитель Председателя Правительства Республики Алтай Адар Сумин.

«Каждому ребенку нужна забота и поддержка со стороны взрослых, поэтому наша площадка станет символом внимания к самым маленьким жителям села.

Создавая игровой комплекс, мы понимаем, что инвестируем в будущее и поднимаем уровень качества жизни на селе. Подобные проекты отражают наши ценности и принципы, которым мы продолжим следовать и в будущем», – отметил генеральный директор курорта «Манжерок» Владимир Щербинин.

Курорт Сбера активно участвует в благоустройстве Манжерокского сельского поселения, делая жизнь своих земляков уютнее и комфортнее. Благодаря проекту «Манжерок – детям» курорта Сбера в селе появилась многофункциональная спортивная площадка, модульное здание школы для занятий по технологии, новый современный школьный автобус, а также детская площадка в селе Озерном и специализированная сенсорная комната в Манжерокском доме ребенка. Кроме того, именно для нужд поселения курортом приобретена специализированная техника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок» Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

«Новая игровая площадка — любимый уголок для детей всех возрастов. Уверен, что счастливое детство — основа будущего. Наше сельское поселение выделяется среди других благодаря большому числу детских и спортивных площадок. Во многом это заслуга курорта «Манжерок», который развивается как социально ответственная компания», – отметил глава Манжерокского сельского поселения Анатолий Майков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок» Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Настроение праздника детства подарили аниматоры и аквагримеры: активные игры с главными героями всем известных мультфильмов, конкурсы и подарки.

Более 5 лет курорт Сбера реализует социальные проекты на территории всего региона, на эти цели уже израсходовано более 340 миллионов рублей. «Манжерок – детям» — самый крупный социальный проект компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок» Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Социальная политика курорта Сбера играет ключевую роль в развитии региона, способствуя улучшению качества жизни местных жителей и формируя активное и здоровое поколение. Инвестиции в социальные проекты, такие как «Манжерок – детям», не только укрепляют доверие между курортом и сообществом, но и создают устойчивые основы для дальнейшего развития, демонстрируя ответственность бизнеса перед обществом.

ООО «ВК «Манжерок»