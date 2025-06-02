Полиция выясняет обстоятельства ДТП с погибшим водителем под Саратовом

В результате ДТП в Питерском районе Саратовской области погиб водитель автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла в 11:29 сегодня, 2 июня, близ села Новотулка. Там столкнулись «Рено Логан», за рулем которого находился мужчина 1987 года рождения, и прицеп «Тонар» в составе тягача «Шакман» под управлением мужчины 1962 года рождения.

В ДТП погиб водитель «Рено Логан» — скончался в машине «скорой». Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов