В Уфе из-за празднования Курбан-байрама закроют две улицы

В Уфе 6 июня из-за празднования Курбан-байрама перекроют ряд дорог, сообщили в пресс-службе мэрии. В этот день с 6:00 до 15:00 ограничат движение на улице Тукаева от Цюрупы до Зайнуллы Расулева и на крайней правой полосе на улице Комарова вдоль мечети «Ляля-тюльпан».

Праздничные проповеди и молитвы проведут в 23 мечетях. Для религиозных обрядов с 8:00 до 20:00 организуют площадки с ветеринарным контролем перед ТЦ «Караван» и на территории Северного автовокзала. 8 июня на площадке перед торговым центром «Башкирия» в 12:00 пройдет праздничное мероприятие «Курбан Халяль Фест».

Венера Хисамова