Ярославский министр цифрового развития переходит на другую работу

Министр цифрового развития Ярославской области Артем Глахенгаузен покидает должность и становится советником губернатора. Исполнять обязанности министра будет его заместитель. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил информированный источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Напомним, что господин Глахенгаузен стал исполняющим обязанности министра в октябре 2024 года после отставки Александра Королева. В феврале 2025 года он был официально назначен на должность.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Артем Глахенгаузен больше 20 лет занят в сфере цифровых технологий, он «внедрял систему электронного правительства и работал с искусственным интеллектом».