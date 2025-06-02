Двух воткинцев обвиняют в незаконном вылове рыбы сетями на реке Вогулка
Двух воткинцев обвиняют в незаконном вылове рыбы (ст. 256 УК РФ) в нерестовый период на акватории пруда реки Вогулка, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. Возбуждено уголовное дело. Установлено, что фигуранты вылавливали водные биологические ресурсы сетями из лески общей длинной свыше 100 м.
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«При этом водоем по всей ширине фактически был перекрыт рыболовными сетями»,— указано в сообщении. По статье грозит до пяти лет лишения свободы. Дело находится на контроле природоохранного прокурора.