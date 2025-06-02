Власти Перми снова ищут арендатора кафе-«холмов» на эспланаде

Муниципальное учреждение «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий» повторно объявило аукцион на аренду двух кафе-«холмов» на эспланаде. Информация об этом указана на электронной торговой площадке «ТЭК-Торг». Согласно документации закупки, прием заявок на участие в торгах завершается 18 июня, итоги аукциона подведут 23 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Арендовать предлагается два кафе-«холма» на эспланаде площадью 97,9 кв. м каждое. Срок аренды – пять лет. Начальная цена права аренды каждой постройки 125,2 тыс. руб. (итого 250,4 тыс. руб.).

О том, что администрация Перми станет снова искать арендатора кафе-«холмов», сообщил ИА «Текст». Повторные торги связаны с тем, что предыдущий договор аренды муниципального имущества на эспланаде расторгли по взаимному согласию сторон. Тогда победителем аукциона в мае стала ИП Наталья Решетникова.

Строительство «холмов» на пермской эспланаде завершилось в начале 2020 года. Всего было построено четыре объекта: два здания под кафе, административное помещение и туалет. В 2021 году в эксплуатацию официально ввели два кафе-«холма». В них открылись кафе «Пермские холмы», и в результате торгов их арендовал индивидуальный предприниматель Михаил Чукичев. Сейчас два здания-«холма» пустуют. Кроме того, в другом строении-«холме» на эспланаде работает музей шоколадного мастерства «Конфектория».